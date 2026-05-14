Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,46 Prozent höher bei 10 372,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 325,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 325,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 375,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 310,16 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 609,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 446,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 585,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,24 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Legal General (+ 6,16 Prozent auf 2,64 GBP), Imperial Brands (+ 3,99 Prozent auf 28,66 GBP), Admiral Group (+ 3,85 Prozent auf 32,94 GBP), WPP 2012 (+ 3,54 Prozent auf 2,63 GBP) und BAT (+ 3,22 Prozent auf 49,62 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen 3i (-12,76 Prozent auf 21,12 GBP), Burberry (-6,84 Prozent auf 10,83 GBP), Tesco (-2,49 Prozent auf 4,51 GBP), Coca-Cola HBC (-2,16 Prozent auf 41,72 GBP) und Fresnillo (-2,03 Prozent auf 37,07 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 91 794 558 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 261,522 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at