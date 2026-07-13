Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind

Am Montagabend legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der FTSE 100 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 10 498,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,150 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 498,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 497,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 465,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 532,10 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 10 471,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 582,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 8 941,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,50 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Vodafone Group (+ 5,50 Prozent auf 1,16 GBP), BP (+ 4,63 Prozent auf 5,05 GBP), Pearson (+ 3,94 Prozent auf 13,18 GBP), BT Group (+ 3,74 Prozent auf 1,97 GBP) und Airtel Africa (+ 3,43 Prozent auf 3,38 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,92 Prozent auf 25,59 GBP), IG Group (-2,66 Prozent auf 17,58 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,57 Prozent auf 14,40 GBP), International Consolidated Airlines (-2,25 Prozent auf 4,60 GBP) und Endeavour Mining (-2,18 Prozent auf 35,96 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 79 989 081 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 296,644 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at