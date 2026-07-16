Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 10 572,24 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,178 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,009 Prozent tiefer bei 10 514,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 515,92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 572,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 447,55 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,707 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 494,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 589,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 926,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Diploma (+ 6,28 Prozent auf 71,95 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,21 Prozent auf 69,30 GBP), Kingfisher (+ 4,14 Prozent auf 2,97 GBP), Weir Group (+ 3,99 Prozent auf 25,04 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,98 Prozent auf 43,38 EUR). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen StJamess Place (-7,81 Prozent auf 11,10 GBP), Antofagasta (-4,12 Prozent auf 35,88 GBP), Endeavour Mining (-2,62 Prozent auf 34,22 GBP), Fresnillo (-2,39 Prozent auf 24,55 GBP) und Centrica (-2,36 Prozent auf 1,72 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 134 640 110 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 302,214 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at