Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,34 Prozent fester bei 10 497,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,137 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10 462,38 Punkten, nach 10 461,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10 527,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 451,73 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 831,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 10 679,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 9 491,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,49 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 2,56 Prozent auf 22,46 GBP), Ithaca Energy (+ 2,18 Prozent auf 2,81 GBP), Anglo American (+ 2,03 Prozent auf 41,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,92 Prozent auf 16,21 GBP) und Sage (+ 1,89 Prozent auf 10,02 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil 3i (-5,60 Prozent auf 24,12 GBP), Barratt Developments (-2,92 Prozent auf 3,09 GBP), Balfour Beatty (-2,83 Prozent auf 9,11 GBP), Halma (-2,00 Prozent auf 35,28 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,63 Prozent auf 4,34 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 88 050 809 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 292,119 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at