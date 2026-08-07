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Kursentwicklung 07.08.2026 09:28:29

Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen

Am Freitag geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent auf 10 886,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,253 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 867,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 855,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 888,03 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,167 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 10 276,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 100,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,40 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,67 Prozent auf 28,11 GBP), ConvaTec (+ 1,94 Prozent auf 2,31 GBP), AstraZeneca (+ 1,44 Prozent auf 120,21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,40 Prozent auf 88,72 GBP) und Smiths (+ 1,27 Prozent auf 27,11 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Rentokil Initial (-1,59 Prozent auf 3,58 GBP), Persimmon (-1,21 Prozent auf 11,42 GBP), Whitbread (-0,91 Prozent auf 25,05 GBP), International Consolidated Airlines (-0,91 Prozent auf 4,42 GBP) und Burberry (-0,71 Prozent auf 11,87 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2 999 248 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,101 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 13,86 -0,57% Babcock International
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Burberry plc 13,64 -2,08% Burberry plc
ConvaTec PLC 2,74 3,01% ConvaTec PLC
Fresnillo PLC 33,74 3,88% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,96 0,87% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,15 -0,69% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,34 1,13% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 104,00 1,81% London Stock Exchange (LSE)
Persimmon plc 13,67 1,07% Persimmon plc
Rentokil Initial PlcShs 4,23 -0,73% Rentokil Initial PlcShs
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