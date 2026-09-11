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FTSE 100-Performance im Blick 11.09.2026 09:28:34

Gewinne in London: FTSE 100 steigt zum Start

Gewinne in London: FTSE 100 steigt zum Start

FTSE 100-Handel am Freitagmorgen.

Um 09:10 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,03 Prozent auf 10 612,00 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,183 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 608,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 630,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 607,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 2,02 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 10 844,19 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Stand von 10 303,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 297,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 1,51 Prozent auf 36,42 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,38 Prozent auf 154,45 USD), Barclays (+ 1,04 Prozent auf 4,89 GBP), Rolls-Royce (+ 0,88 Prozent auf 14,43 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0,82 Prozent auf 4,16 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RELX (-1,84 Prozent auf 24,48 GBP), Compass Group (-1,71 Prozent auf 30,43 USD), London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 83,92 GBP), Sage (-1,29 Prozent auf 9,67 GBP) und Experian (-1,19 Prozent auf 27,46 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 545 818 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Barclays plc 5,77 2,25% Barclays plc
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Experian PLC 32,20 0,00% Experian PLC
Halma PLC 42,40 1,63% Halma PLC
HSBC Holdings plc 18,02 0,87% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 133,10 1,37% InterContinental Hotels Group plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,87 1,84% International Consolidated Airlines S.A.
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