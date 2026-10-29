NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DS0H / ISIN: GB00BM8PJY71
|FTSE 100-Performance im Blick
|
29.10.2026 09:29:09
Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 10 734,58 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10 694,02 Punkten, nach 10 694,50 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 694,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 746,22 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,408 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 10 636,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 908,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der FTSE 100 9 756,14 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,83 Prozent auf 40,69 GBP), 3i (+ 2,36 Prozent auf 24,11 GBP), BAE Systems (+ 2,02 Prozent auf 20,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,96 Prozent auf 93,66 GBP) und Babcock International (+ 1,53 Prozent auf 10,26 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Haleon (-11,04 Prozent auf 3,33 GBP), StJamess Place (-4,36 Prozent auf 10,65 GBP), Lloyds Banking Group (-3,51 Prozent auf 1,00 GBP), NatWest Group (-2,10 Prozent auf 6,33 GBP) und Computacenter (-1,14 Prozent auf 52,05 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 18 598 439 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,802 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
17:58
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,85
|1,51%
|Babcock International
|12,05
|-1,87%
|BAE Systems plc
|24,62
|-1,01%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|141,00
|-6,62%
|Barratt Developments PLC
|3,88
|0,52%
|Computacenter PLC
|59,00
|-5,60%
|Haleon PLC
|3,88
|0,03%
|Lloyds Banking Group
|1,11
|-5,68%
|London Stock Exchange (LSE)
|113,10
|0,53%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|6,95
|-8,57%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,57
|0,24%
|St.James's Place PLC
|12,50
|-3,10%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 729,78
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.