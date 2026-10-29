Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Der FTSE 100 bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 10 734,58 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10 694,02 Punkten, nach 10 694,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 694,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 746,22 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,408 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 10 636,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 908,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der FTSE 100 9 756,14 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,83 Prozent auf 40,69 GBP), 3i (+ 2,36 Prozent auf 24,11 GBP), BAE Systems (+ 2,02 Prozent auf 20,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,96 Prozent auf 93,66 GBP) und Babcock International (+ 1,53 Prozent auf 10,26 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Haleon (-11,04 Prozent auf 3,33 GBP), StJamess Place (-4,36 Prozent auf 10,65 GBP), Lloyds Banking Group (-3,51 Prozent auf 1,00 GBP), NatWest Group (-2,10 Prozent auf 6,33 GBP) und Computacenter (-1,14 Prozent auf 52,05 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 18 598 439 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,802 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at