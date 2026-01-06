Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,18 Prozent fester bei 10 122,73 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,900 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 004,40 Punkten in den Handel, nach 10 004,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 003,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 158,41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der FTSE 100 9 667,01 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 479,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 249,66 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 11,59 Prozent auf 2,64 GBP), Fresnillo (+ 5,21 Prozent auf 36,78 GBP), Next (+ 4,97 Prozent auf 142,65 GBP), AstraZeneca (+ 4,89 Prozent auf 140,38 GBP) und Burberry (+ 4,62 Prozent auf 13,60 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen JD Sports Fashion (-4,39 Prozent auf 0,84 GBP), Barratt Developments (-2,77 Prozent auf 3,73 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,57 Prozent auf 1,61 GBP), Pershing Square (-2,51 Prozent auf 46,56 GBP) und Auto Trader Group (-2,02 Prozent auf 5,73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 90 487 914 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,348 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, die höchste im Index.

