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Marktbericht 28.10.2026 17:58:44

Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Wenig Veränderung war zum Handelsschluss in London zu beobachten.

Am Mittwoch schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10 694,50 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,265 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10 687,02 Punkten, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 643,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 722,77 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,033 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 10 684,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 871,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 696,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,47 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Whitbread (+ 5,59 Prozent auf 27,37 GBP), SSE (+ 4,58 Prozent auf 26,04 GBP), Centrica (+ 3,82 Prozent auf 1,56 GBP), Standard Chartered (+ 2,43 Prozent auf 20,68 GBP) und Halma (+ 2,07 Prozent auf 34,46 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-6,57 Prozent auf 3,16 GBP), GSK (-4,78 Prozent auf 18,32 GBP), Informa (-3,07 Prozent auf 8,27 GBP), Kingfisher (-2,65 Prozent auf 3,50 GBP) und J Sainsbury (-2,48 Prozent auf 3,38 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 172 681 993 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,852 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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