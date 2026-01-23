Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Beim FTSE 100 lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 10 172,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,808 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 150,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 150,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 173,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 141,85 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,618 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 889,22 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 9 578,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 565,20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 257,75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Coca-Cola HBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 0 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 243,047 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at