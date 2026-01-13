Gewinne in London: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain

So bewegt sich der FTSE 100 am Morgen.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent höher bei 10 151,47 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,821 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 140,70 Punkten in den Handel, nach 10 140,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 151,70 Punkte, das Tagestief hingegen 10 133,68 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 9 442,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 224,19 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Whitbread (+ 4,18 Prozent auf 26,92 GBP), Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,14 GBP), Barratt Developments (+ 1,95 Prozent auf 3,89 GBP), Barclays (+ 1,59 Prozent auf 4,81 GBP) und Informa (+ 1,40 Prozent auf 8,99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-2,33 Prozent auf 153,10 GBP), ConvaTec (-1,39 Prozent auf 2,41 GBP), Admiral Group (-1,17 Prozent auf 30,48 GBP), BAE Systems (-1,05 Prozent auf 20,71 GBP) und AstraZeneca (-0,86 Prozent auf 139,98 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5 723 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,432 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

