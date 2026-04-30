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Index-Performance im Blick 30.04.2026 09:29:18

Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,04 Prozent stärker bei 10 217,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,954 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 213,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 213,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 219,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 205,15 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,55 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 127,96 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 223,54 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Stand von 8 494,85 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,68 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell United Utilities (+ 9,38 Prozent auf 14,35 GBP), Severn Trent (+ 2,89 Prozent auf 31,35 GBP), Standard Chartered (+ 2,32 Prozent auf 18,32 GBP), Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 11,22 GBP) und Fresnillo (+ 1,00 Prozent auf 31,43 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Weir Group (-7,74 Prozent auf 25,50 GBP), Whitbread (-7,55 Prozent auf 22,05 GBP), DCC (-5,36 Prozent auf 55,65 GBP), Flutter Entertainment (-2,09 Prozent auf 79,25 GBP) und Barclays (-1,50 Prozent auf 4,25 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 4 526 749 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,340 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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