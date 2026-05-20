Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Der FTSE 100 entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,34 Prozent auf 10 365,83 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,954 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 330,70 Punkten, nach 10 330,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 279,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 371,73 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,68 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 10 609,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 686,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der FTSE 100 8 781,12 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,17 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RS Group (+ 13,82 Prozent auf 6,84 GBP), Marks Spencer (+ 4,01 Prozent auf 3,40 GBP), Rolls-Royce (+ 2,89 Prozent auf 11,98 GBP), Weir Group (+ 2,55 Prozent auf 24,98 GBP) und Severn Trent (+ 1,93 Prozent auf 30,70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Experian (-6,61 Prozent auf 25,31 GBP), Sage (-3,55 Prozent auf 8,76 GBP), Auto Trader Group (-3,18 Prozent auf 4,87 GBP), RELX (-3,05 Prozent auf 24,50 GBP) und Flutter Entertainment (-3,03 Prozent auf 70,98 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 43 718 467 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,291 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at