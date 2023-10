Gewinne in Moskau: RTS verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge

Am Freitag bewegt sich der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,82 Prozent fester bei 1 034,82 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,678 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,125 Prozent stärker bei 1 027,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 026,42 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 035,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 025,59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Seit Beginn der Woche kletterte der RTS bereits um 4,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der RTS einen Wert von 1 030,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wies der RTS 1 008,56 Punkte auf. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 13.10.2022, mit 968,34 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,45 Prozent nach oben. Bei 1 091,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Rosneft Oil Company (+ 2,15 Prozent auf 557,80 RUB), Bashneft Pref (+ 1,92 Prozent auf 1 568,00 RUB), Mechel (+ 1,67 Prozent auf 236,16 RUB), Yandex (+ 1,57 Prozent auf 2 503,80 RUB) und Surgutneftegas (+ 1,50 Prozent auf 32,72 RUB). Schwächer notieren im RTS hingegen Novolipetsk Steel (-1,29 Prozent auf 196,46 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,80 Prozent auf 185,05 RUB), Rostelecom PJSC (-0,70 Prozent auf 75,57 RUB), Mvideo PJSC (-0,57 Prozent auf 190,60 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (-0,52 Prozent auf 66,65 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 56 878 520 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

Unter den RTS-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 55,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at