Gewinne in Moskau: RTS zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Wie bereits am Vortag richtet sich der RTS auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag tendiert der RTS um 09:01 Uhr via MICEX 0,32 Prozent höher bei 1 155,68 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 6,283 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,341 Prozent auf 1 155,87 Punkte an der Kurstafel, nach 1 151,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Donnerstag bei 1 155,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 159,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der RTS bereits um 2,41 Prozent. Der RTS erreichte vor einem Monat, am 23.10.2023, einen Stand von 1 091,16 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 1 051,15 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 23.11.2022, einen Stand von 1 147,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 20,00 Prozent. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

RTS-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Bashneft (+ 2,12 Prozent auf 2 385,00 RUB), Yandex (+ 0,61 Prozent auf 2 589,20 RUB), Federal Grid (+ 0,55 Prozent auf 0,12 RUB), INTER RAO (+ 0,47 Prozent auf 4,31 RUB) und Sberbank (+ 0,43 Prozent auf 287,39 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil SOLLERS (-1,69 Prozent auf 812,00 RUB), Polymetal (-1,13 Prozent auf 553,10 RUB), Rostelecom PJSC (-0,56 Prozent auf 81,42 RUB), TMK (-0,55 Prozent auf 217,80 RUB) und NOVATEK (-0,45 Prozent auf 1 519,00 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 17 119 960 000 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,283 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Mitglieder

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 50 793,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

