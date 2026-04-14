Gewinne in New York: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,60 Prozent auf 23 555,32 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,637 Prozent auf 23 331,50 Punkte an der Kurstafel, nach 23 183,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 572,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 331,50 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 105,36 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 23 471,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 16 831,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,38 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell JetBlue Airways (+ 13,67 Prozent auf 5,45 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 8,95 Prozent auf 232,55 USD), Ballard Power (+ 7,41 Prozent auf 2,90 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,21 Prozent auf 3,57 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,54 Prozent auf 10,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-6,98 Prozent auf 17,19 USD), Century Aluminum (-5,40 Prozent auf 64,27 USD), Akamai (-5,09 Prozent auf 90,11 USD), Amtech Systems (-4,80 Prozent auf 15,86 USD) und AmeriServ Financial (-4,77 Prozent auf 3,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 710 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,897 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,81 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at