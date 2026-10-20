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Kursentwicklung 20.10.2026 16:01:54

Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen

Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen

Anleger in New York schicken den S&P 500 heute erneut ins Plus.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 7 702,26 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 7 681,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 668,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 702,34 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 7 650,50 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 7 443,28 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 6 735,13 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,30 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Equifax (+ 10,12 Prozent auf 174,62 USD), Hasbro (+ 8,00 Prozent auf 106,37 USD), MSCI (+ 7,10 Prozent auf 603,51 USD), Northrop Grumman (+ 6,48 Prozent auf 543,74 USD) und Eli Lilly (+ 5,05 Prozent auf 1 302,99 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen General Motors (-5,69 Prozent auf 78,04 USD), Coherent (-5,29 Prozent auf 219,75 USD), Bloom Energy (-4,90 Prozent auf 215,13 USD), Comfort Systems USA (-4,79 Prozent auf 1 394,00 USD) und Quanta Services (-4,67 Prozent auf 589,50 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 2 724 015 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,595 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Coherent Corp. 206,00 -0,72% Coherent Corp.
Comfort Systems USA IncShs 1 244,00 -4,97% Comfort Systems USA IncShs
Eli Lilly 1 143,00 3,08% Eli Lilly
Equifax Inc. 157,50 11,58% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
General Motors 68,35 -7,15% General Motors
Hasbro Inc. 97,30 10,87% Hasbro Inc.
MSCI 526,80 4,98% MSCI
Northrop Grumman Corp. 475,50 4,55% Northrop Grumman Corp.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
Quanta Services Inc. 532,20 -3,34% Quanta Services Inc.
Seagate Technology 600,00 2,04% Seagate Technology
Western Union Company 5,50 0,70% Western Union Company

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