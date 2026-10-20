Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Kursentwicklung
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20.10.2026 16:01:54
Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 7 702,26 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 7 681,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 690,73 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 668,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 702,34 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 7 650,50 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 7 443,28 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 6 735,13 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,30 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Equifax (+ 10,12 Prozent auf 174,62 USD), Hasbro (+ 8,00 Prozent auf 106,37 USD), MSCI (+ 7,10 Prozent auf 603,51 USD), Northrop Grumman (+ 6,48 Prozent auf 543,74 USD) und Eli Lilly (+ 5,05 Prozent auf 1 302,99 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen General Motors (-5,69 Prozent auf 78,04 USD), Coherent (-5,29 Prozent auf 219,75 USD), Bloom Energy (-4,90 Prozent auf 215,13 USD), Comfort Systems USA (-4,79 Prozent auf 1 394,00 USD) und Quanta Services (-4,67 Prozent auf 589,50 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 2 724 015 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,595 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|198,20
|-1,64%
|Coherent Corp.
|206,00
|-0,72%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 244,00
|-4,97%
|Eli Lilly
|1 143,00
|3,08%
|Equifax Inc.
|157,50
|11,58%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|General Motors
|68,35
|-7,15%
|Hasbro Inc.
|97,30
|10,87%
|MSCI
|526,80
|4,98%
|Northrop Grumman Corp.
|475,50
|4,55%
|NVIDIA Corp.
|192,72
|-0,67%
|Quanta Services Inc.
|532,20
|-3,34%
|Seagate Technology
|600,00
|2,04%
|Western Union Company
|5,50
|0,70%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 712,57
|0,28%
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