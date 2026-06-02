Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

In New York stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 30 574,15 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,138 Prozent auf 30 471,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30 659,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 372,96 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 27 710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 24 992,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 491,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 21,30 Prozent zu. 30 659,04 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 29,47 Prozent auf 284,10 USD), Enphase Energy (+ 7,56 Prozent auf 68,56 USD), ON Semiconductor (+ 5,71 Prozent auf 127,82 USD), Cisco (+ 4,92 Prozent auf 127,30 USD) und QUALCOMM (+ 4,90 Prozent auf 240,20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,61 Prozent auf 136,88 USD), Intuit (-8,44 Prozent auf 323,89 USD), Zscaler (-8,00 Prozent auf 143,25 USD), Atlassian (-6,79 Prozent auf 108,08 USD) und Workday (-6,14 Prozent auf 147,58 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24 720 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at