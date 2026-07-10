Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Am Freitag legt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,36 Prozent auf 29 835,38 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,366 Prozent tiefer bei 29 618,34 Punkten in den Handel, nach 29 727,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 855,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 484,49 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,878 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 28 508,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 116,34 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 829,26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,37 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,06 Prozent auf 663,43 USD), Sandisk (+ 4,51 Prozent auf 1 942,12 USD), MercadoLibre (+ 4,01 Prozent auf 1 880,33 USD), NVIDIA (+ 3,97 Prozent auf 210,84 USD) und Seagate Technology (+ 3,81 Prozent auf 924,04 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CrowdStrike (-5,69 Prozent auf 187,12 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,98 Prozent auf 300,33 USD), Fortinet (-3,67 Prozent auf 157,72 USD), Palo Alto Networks (-3,65 Prozent auf 325,97 USD) und Datadog A (-3,52 Prozent auf 259,53 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 338 125 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,318 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,72 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at