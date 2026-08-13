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NASDAQ 100-Entwicklung 13.08.2026 20:04:18

Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Donnerstag legt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,21 Prozent auf 30 102,82 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,139 Prozent höher bei 29 784,06 Punkten in den Handel, nach 29 742,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 159,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 757,62 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 29 264,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 366,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 849,04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,43 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 16,44 Prozent auf 1 565,33 USD), Western Digital (+ 8,40 Prozent auf 492,26 USD), Micron Technology (+ 6,53 Prozent auf 970,76 USD), Marvell Technology (+ 5,61 Prozent auf 229,25 USD) und Lam Research (+ 5,35 Prozent auf 343,55 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cisco (-8,96 Prozent auf 112,78 USD), PDD (-5,23 Prozent auf 84,38 USD), Nebius (-2,67 Prozent auf 252,27 USD), SpaceX (-2,52 Prozent auf 142,47 USD) und Lumentum (-1,98 Prozent auf 914,00 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 486 878 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Comcast Corp. (Class A) 22,78 0,31% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 190,32 -2,75% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 21,85 -0,64% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 287,10 -1,75% Lam Research Corp.
Lumentum Holdings Inc 810,60 6,43% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 189,62 -1,42% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 837,00 1,28% Micron Technology Inc.
Nebius 234,30 7,13% Nebius
NVIDIA Corp. 195,50 0,07% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 72,80 -0,27% PDD Holdings (spons. ADRs)
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