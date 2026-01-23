Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 25 525,90 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,064 Prozent leichter bei 25 501,91 Punkten, nach 25 518,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 526,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 435,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 587,83 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 25 097,42 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 21 900,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,27 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 873,18 Punkten. 24 954,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 7,40 Prozent auf 83,36 USD), CSX (+ 3,77 Prozent auf 37,13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,52 Prozent auf 262,65 USD), Diamondback Energy (+ 2,27 Prozent auf 155,30 USD) und Gilead Sciences (+ 2,05 Prozent auf 133,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-13,84 Prozent auf 46,80 USD), Marvell Technology (-3,45 Prozent auf 80,23 USD), Arm (-3,13 Prozent auf 115,47 USD), KLA-Tencor (-2,81 Prozent auf 1 457,87 USD) und Broadcom (-2,71 Prozent auf 316,67 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 041 734 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,795 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

