Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent fester bei 23 613,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,025 Prozent schwächer bei 23 555,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 561,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 621,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23 527,97 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 872,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 497,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 031,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 9,85 Prozent auf 1,45 USD), FreightCar America (+ 6,18 Prozent auf 11,52 USD), Geron (+ 5,26 Prozent auf 1,40 USD), inTest (+ 4,89 Prozent auf 7,51 USD) und PetMed Express (+ 3,80 Prozent auf 3,55 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Amtech Systems (-2,73 Prozent auf 12,48 USD), Microvision (-2,66 Prozent auf 0,91 USD), Donegal Group B (-2,41 Prozent auf 16,00 USD), Daktronics (-2,06 Prozent auf 18,52 USD) und Nortech Systems (-2,04 Prozent auf 7,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 337 649 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at