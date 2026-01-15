Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Marktbericht 15.01.2026 20:04:33

Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Mit dem Dow Jones geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,82 Prozent höher bei 49 553,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,238 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,125 Prozent leichter bei 49 088,25 Punkten, nach 49 149,63 Punkten am Vortag.

Bei 49 201,10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 581,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,109 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 48 416,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 46 253,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Stand von 43 221,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 4,70 Prozent auf 976,50 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 189,50 USD), Boeing (+ 2,18 Prozent auf 247,91 USD), Cisco (+ 1,76 Prozent auf 75,72 USD) und Caterpillar (+ 1,67 Prozent auf 649,39 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,52 Prozent auf 233,54 USD), IBM (-1,98 Prozent auf 302,91 USD), Nike (-1,77 Prozent auf 64,41 USD), Coca-Cola (-1,20 Prozent auf 70,58 USD) und Verizon (-0,90 Prozent auf 39,47 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 343 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 213,30 -0,02% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 557,00 0,18% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 64,87 0,08% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 60,66 0,03% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 828,20 -1,16% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 264,15 2,80% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 55,53 -0,39% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 160,72 -0,20% NVIDIA Corp.
Salesforce 195,68 -2,57% Salesforce
Verizon Inc. 33,58 -0,89% Verizon Inc.
Visa Inc. 283,35 0,39% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 359,33 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen