|Dow Jones-Marktbericht
|
15.01.2026 20:04:33
Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,82 Prozent höher bei 49 553,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,238 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,125 Prozent leichter bei 49 088,25 Punkten, nach 49 149,63 Punkten am Vortag.
Bei 49 201,10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 581,18 Punkten den höchsten Stand markierte.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,109 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 48 416,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 46 253,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Stand von 43 221,55 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 4,70 Prozent auf 976,50 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 189,50 USD), Boeing (+ 2,18 Prozent auf 247,91 USD), Cisco (+ 1,76 Prozent auf 75,72 USD) und Caterpillar (+ 1,67 Prozent auf 649,39 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,52 Prozent auf 233,54 USD), IBM (-1,98 Prozent auf 302,91 USD), Nike (-1,77 Prozent auf 64,41 USD), Coca-Cola (-1,20 Prozent auf 70,58 USD) und Verizon (-0,90 Prozent auf 39,47 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 343 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Analysen zu Salesforce
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|213,30
|-0,02%
|Caterpillar Inc.
|557,00
|0,18%
|Cisco Inc.
|64,87
|0,08%
|Coca-Cola Co.
|60,66
|0,03%
|Goldman Sachs
|828,20
|-1,16%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|264,15
|2,80%
|Nike Inc.
|55,53
|-0,39%
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
|Salesforce
|195,68
|-2,57%
|Verizon Inc.
|33,58
|-0,89%
|Visa Inc.
|283,35
|0,39%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|49 359,33
|-0,17%
