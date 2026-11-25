Mit dem Dow Jones geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 50 276,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,600 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,05 Prozent leichter bei 49 494,60 Punkten, nach 50 018,70 Punkten am Vortag.

Bei 48 913,74 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 50 395,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52 215,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 53 577,40 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 47 112,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 4,36 Prozent auf 245,90 USD), Salesforce (+ 3,15 Prozent auf 199,35 USD), Sherwin-Williams (+ 2,89 Prozent auf 362,74 USD), Nike (+ 2,63 Prozent auf 36,69 USD) und Visa (+ 2,15 Prozent auf 425,74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,74 Prozent auf 148,02 USD), Amazon (-2,66 Prozent auf 245,57 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,49 Prozent auf 269,68 USD), Microsoft (-0,93 Prozent auf 491,51 USD) und Goldman Sachs (-0,59 Prozent auf 801,25 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 47 353 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at