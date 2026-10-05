Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am Montag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,78 Prozent aufwärts auf 27 402,45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent stärker bei 27 225,93 Punkten, nach 27 190,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 27 407,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 223,49 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 832,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 780,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,93 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 407,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 15,39 Prozent auf 14,17 USD), Autodesk (+ 5,51 Prozent auf 223,69 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,96 Prozent auf 37,67 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,95 Prozent auf 11,77 USD) und SpaceX (+ 4,83 Prozent auf 166,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen 3D Systems (-7,54 Prozent auf 3,50 USD), SMC (-5,80 Prozent auf 458,75 USD), Comtech Telecommunications (-3,41 Prozent auf 1,28 USD), Werner Enterprises (-3,41 Prozent auf 34,15 USD) und Covenant Transport (-2,99 Prozent auf 32,75 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 453 991 Aktien gehandelt. Mit 5,044 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 17,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at