Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags

So bewegt sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 25 329,75 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,762 Prozent auf 25 258,88 Punkte an der Kurstafel, nach 25 067,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 335,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 217,16 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 21 879,18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Stand von 22 540,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 844,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,01 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 335,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Integra LifeSciences (+ 23,47 Prozent auf 13,15 USD), Ballard Power (+ 19,00 Prozent auf 3,92 USD), Intel (+ 14,18 Prozent auf 109,37 USD) und Ultra Clean (+ 13,23 Prozent auf 82,78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil ADTRAN (-20,83 Prozent auf 12,41 EUR), OSI Systems (-16,07 Prozent auf 237,42 USD), Fiserv (-9,97 Prozent auf 56,55 USD), Donegal Group B (-9,59 Prozent auf 16,68 USD) und inTest (-9,46 Prozent auf 16,66 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 26 161 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,124 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at