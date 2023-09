Gewinne in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag springt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,53 Prozent auf 33 729,66 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,327 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,395 Prozent auf 33 682,81 Punkte an der Kurstafel, nach 33 550,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 33 473,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 33 747,94 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,525 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 559,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 852,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 29 683,74 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,79 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 2,74 Prozent auf 35,56 USD), JPMorgan Chase (+ 2,05 Prozent auf 148,77 USD), UnitedHealth (+ 1,37 Prozent auf 510,61 USD), Cisco (+ 1,33 Prozent auf 53,91 USD) und Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 276,25 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-1,54 Prozent auf 140,96 USD), Boeing (-0,75 Prozent auf 194,00 USD), Procter Gamble (-0,62 Prozent auf 146,42 USD), Johnson Johnson (-0,23 Prozent auf 156,75 USD) und 3M (-0,19 Prozent auf 93,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 090 977 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,562 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at