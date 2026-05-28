Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 50 668,97 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,310 Prozent auf 50 487,16 Punkte an der Kurstafel, nach 50 644,28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 764,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 50 314,34 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,034 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 49 141,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones mit 48 977,92 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 098,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 830,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 3,53 Prozent auf 264,22 USD), Microsoft (+ 3,47 Prozent auf 426,99 USD), Nike (+ 3,02 Prozent auf 47,37 USD), Boeing (+ 2,00 Prozent auf 228,78 USD) und Goldman Sachs (+ 1,19 Prozent auf 1 008,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,45 Prozent auf 887,67 USD), Travelers (-1,88 Prozent auf 294,31 USD), Sherwin-Williams (-1,56 Prozent auf 305,14 USD), 3M (-1,50 Prozent auf 152,85 USD) und Coca-Cola (-1,48 Prozent auf 80,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 060 442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at