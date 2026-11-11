Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,49 Prozent stärker bei 52 486,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,285 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,131 Prozent auf 52 163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 231,89 Punkten am Vortag.

Bei 52 055,14 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 512,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,63 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der Dow Jones bei 51 654,95 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 53 791,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 927,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,48 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,91 Prozent auf 601,61 USD), NVIDIA (+ 2,87 Prozent auf 173,73 USD), Cisco (+ 2,66 Prozent auf 100,76 USD), Salesforce (+ 2,12 Prozent auf 218,01 USD) und Apple (+ 2,04 Prozent auf 355,63 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen McDonalds (-2,61 Prozent auf 274,80 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 38,32 USD) und Merck (-0,59 Prozent auf 147,18 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 61 740 919 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at