Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,53 Prozent aufwärts auf 50 450,18 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,252 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,42 Prozent leichter bei 49 469,86 Punkten in den Handel, nach 50 182,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 50 697,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50 450,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 2,46 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 52 377,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 569,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, den Stand von 47 427,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,61 Prozent auf 250,80 USD), Caterpillar (+ 1,92 Prozent auf 554,14 USD), JPMorgan Chase (+ 1,88 Prozent auf 322,71 USD), UnitedHealth (+ 1,85 Prozent auf 352,61 USD) und Cisco (+ 1,85 Prozent auf 95,94 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-1,19 Prozent auf 147,53 USD), Coca-Cola (-0,54 Prozent auf 97,06 USD), McDonalds (-0,53 Prozent auf 282,00 USD), Sherwin-Williams (-0,43 Prozent auf 359,45 USD) und Procter Gamble (-0,27 Prozent auf 172,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 573 945 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,09 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at