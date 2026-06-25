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Index-Performance 25.06.2026 20:04:10

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Der Dow Jones befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent stärker bei 51 974,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,363 Prozent auf 51 660,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51 848,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 51 915,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 655,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,812 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50 579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der Dow Jones bei 46 429,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 982,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 5,42 Prozent auf 1 048,36 USD), Merck (+ 2,50 Prozent auf 123,62 USD), UnitedHealth (+ 2,18 Prozent auf 414,66 USD), Honeywell (+ 1,71 Prozent auf 231,32 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,62 Prozent auf 338,53 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Apple (-5,68 Prozent auf 276,43 USD), Microsoft (-4,36 Prozent auf 349,52 USD), Walmart (-2,80 Prozent auf 115,67 USD), McDonalds (-2,69 Prozent auf 266,52 USD) und Amazon (-2,66 Prozent auf 228,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15 977 797 Aktien gehandelt. Mit 4,263 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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