McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Index-Performance 27.08.2026 20:04:03

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Der Dow Jones befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,23 Prozent stärker bei 53 584,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,552 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 53 547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 53 345,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 707,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,606 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 52 210,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der Dow Jones bei 50 644,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 565,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 22,37 Prozent auf 251,61 USD), NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 228,77 USD), IBM (+ 4,06 Prozent auf 239,21 USD), Microsoft (+ 1,85 Prozent auf 505,53 USD) und Apple (+ 0,42 Prozent auf 314,78 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil McDonalds (-2,02 Prozent auf 261,54 USD), Walt Disney (-1,99 Prozent auf 107,45 USD), Amazon (-1,60 Prozent auf 256,12 USD), UnitedHealth (-1,57 Prozent auf 394,72 USD) und Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,65 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44 595 658 Aktien gehandelt. Mit 4,424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Amazon 220,00 -1,63% Amazon
Apple Inc. 270,20 0,37% Apple Inc.
Home Depot 281,55 -2,14% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 204,05 3,36% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 223,20 -2,75% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 433,45 1,68% Microsoft Corp.
Nike Inc. 32,93 -0,56% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 316,30 -0,63% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 338,80 -1,40% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 92,03 -2,26% Walt Disney

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