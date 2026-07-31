Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Der Dow Jones befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,39 Prozent stärker bei 52 409,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,542 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 52 114,27 Punkte an der Kurstafel, nach 52 208,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 51 996,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 477,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,453 Prozent. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 52 319,20 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der Dow Jones noch bei 49 652,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 130,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 13,25 Prozent auf 266,71 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,72 Prozent auf 349,43 USD), Microsoft (+ 1,93 Prozent auf 459,82 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 194,57 USD) und Johnson Johnson (+ 0,88 Prozent auf 258,07 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Apple (-9,55 Prozent auf 301,59 USD), Boeing (-3,59 Prozent auf 212,96 USD), Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 339,70 USD), Nike (-1,48 Prozent auf 41,67 USD) und Amgen (-1,13 Prozent auf 383,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 146 566 Aktien gehandelt. Mit 4,312 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at