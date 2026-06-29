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Index-Performance im Fokus 29.06.2026 16:01:08

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,59 Prozent stärker bei 52 180,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,714 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,139 Prozent auf 51 803,77 Punkte an der Kurstafel, nach 51 876,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 311,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 995,14 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der Dow Jones noch bei 51 032,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, stand der Dow Jones bei 45 166,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, stand der Dow Jones bei 43 819,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,85 Prozent nach oben. Bei 52 655,66 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3,24 Prozent auf 240,23 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,91 Prozent auf 344,42 USD), Cisco (+ 2,06 Prozent auf 116,11 USD), NVIDIA (+ 1,37 Prozent auf 195,16 USD) und Goldman Sachs (+ 1,23 Prozent auf 1 032,20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,41 Prozent auf 421,87 USD), Home Depot (-0,69 Prozent auf 304,00 EUR), Procter Gamble (-0,47 Prozent auf 148,32 USD), Sherwin-Williams (-0,44 Prozent auf 342,57 USD) und Merck (-0,36 Prozent auf 128,20 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 592 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Chevron Corp. 147,60 -1,57% Chevron Corp.
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Goldman Sachs 897,00 0,18% Goldman Sachs
Home Depot 304,10 -0,52% Home Depot
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NVIDIA Corp. 170,70 0,53% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 129,28 -1,57% Procter & Gamble Co.
Salesforce 140,30 1,14% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 299,20 -1,19% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 367,60 -1,97% UnitedHealth Inc.

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