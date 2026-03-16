Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittag zu

Um 17:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,72 Prozent auf 46 895,09 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,281 Prozent höher bei 46 689,24 Punkten in den Montagshandel, nach 46 558,47 Punkten am Vortag.

Bei 47 176,14 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 46 707,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 48 114,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 41 488,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 3,07 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 494,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,57 Prozent auf 197,79 USD), NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 184,38 USD), Goldman Sachs (+ 1,88 Prozent auf 796,89 USD), Boeing (+ 1,82 Prozent auf 213,70 USD) und Nike (+ 1,65 Prozent auf 54,87 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-1,01 Prozent auf 125,24 USD), 3M (-0,95 Prozent auf 149,53 USD), Verizon (-0,84 Prozent auf 50,95 USD), Merck (-0,62 Prozent auf 114,89 USD) und American Express (-0,27 Prozent auf 299,16 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 15 308 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,833 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at