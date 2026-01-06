Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Um 18:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,55 Prozent auf 49 246,64 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,077 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent leichter bei 48 475,81 Punkten in den Handel, nach 48 977,18 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 923,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 49 252,51 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 47 954,99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 694,97 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 42 706,56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 2,40 Prozent auf 350,22 USD), Amazon (+ 2,34 Prozent auf 238,52 USD), Merck (+ 1,31 Prozent auf 108,85 USD), Salesforce (+ 1,30 Prozent auf 259,60 USD) und Boeing (+ 1,18 Prozent auf 230,82 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-3,22 Prozent auf 158,58 USD), Apple (-1,72 Prozent auf 262,65 USD), Travelers (-1,69 Prozent auf 282,91 USD), Nike (-1,42 Prozent auf 63,62 USD) und Cisco (-0,57 Prozent auf 75,15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17 596 902 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,41 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at