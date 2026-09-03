Gewinne in New York: Dow Jones im Plus

Mit dem Dow Jones geht es derzeit aufwärts.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,21 Prozent fester bei 53 705,29 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,768 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 52 829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53 061,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53 286,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 53 746,50 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,454 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 178,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Dow Jones mit 50 687,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 271,23 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,00 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,23 Prozent auf 265,23 USD), Goldman Sachs (+ 3,09 Prozent auf 1 035,44 USD), Microsoft (+ 2,71 Prozent auf 510,28 USD), Walmart (+ 2,66 Prozent auf 108,91 USD) und Travelers (+ 2,61 Prozent auf 375,75 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,09 Prozent auf 273,25 EUR), McDonalds (-0,72 Prozent auf 259,07 USD), Cisco (-0,51 Prozent auf 108,90 USD), 3M (-0,42 Prozent auf 168,04 USD) und Walt Disney (-0,34 Prozent auf 107,61 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 151 874 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,75 zu Buche schlagen. Mit 4,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at