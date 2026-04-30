Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen

Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,49 Prozent nach oben auf 49 591,96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,751 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,618 Prozent fester bei 49 163,78 Punkten, nach 48 861,81 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 762,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 49 595,76 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,977 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der Dow Jones mit 45 216,14 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 892,47 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 40 669,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,50 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 10,00 Prozent auf 891,02 USD), Amgen (+ 3,09 Prozent auf 348,47 USD), Walmart (+ 2,71 Prozent auf 131,48 USD), Verizon (+ 2,62 Prozent auf 47,83 USD) und Home Depot (+ 2,17 Prozent auf 279,95 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-5,05 Prozent auf 403,03 USD), NVIDIA (-4,17 Prozent auf 200,52 USD), Salesforce (-2,48 Prozent auf 176,72 USD), Amazon (-2,45 Prozent auf 256,60 USD) und Visa (-1,83 Prozent auf 328,73 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20 671 253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at