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Dow Jones-Performance im Blick 05.10.2026 20:04:21

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 51 332,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,840 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,125 Prozent auf 51 241,18 Punkte an der Kurstafel, nach 51 176,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50 862,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 334,89 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 414,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 900,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 46 758,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,10 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 1,89 Prozent auf 367,47 USD), NVIDIA (+ 1,68 Prozent auf 237,89 USD), Microsoft (+ 1,53 Prozent auf 525,47 USD), Caterpillar (+ 1,22 Prozent auf 855,76 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,04 Prozent auf 343,90 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-2,79 Prozent auf 140,27 USD), Salesforce (-2,19 Prozent auf 229,56 USD), Johnson Johnson (-0,87 Prozent auf 253,80 USD), IBM (-0,81 Prozent auf 220,83 USD) und Goldman Sachs (-0,48 Prozent auf 898,20 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10 228 234 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,044 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Caterpillar Inc. 760,00 0,48% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 798,40 0,15% Goldman Sachs
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