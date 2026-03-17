Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Dow Jones aktuell
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17.03.2026 22:34:55
Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus
Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 46 993,26 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,304 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,509 Prozent leichter bei 46 707,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46 946,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 428,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 975,52 Zählern.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 49 533,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 885,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 841,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,87 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 494,63 Punkten markiert.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 2,75 Prozent auf 256,11 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 100,30 USD), Amazon (+ 1,63 Prozent auf 215,20 USD), Goldman Sachs (+ 1,54 Prozent auf 807,04 USD) und UnitedHealth (+ 0,73 Prozent auf 287,57 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-2,09 Prozent auf 238,11 USD), Salesforce (-1,53 Prozent auf 195,31 USD), Amgen (-1,40 Prozent auf 361,13 USD), Honeywell (-1,32 Prozent auf 231,42 USD) und Boeing (-1,24 Prozent auf 210,82 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 41 508 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,874 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,52 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|187,36
|0,59%
|Amgen Inc.
|313,65
|0,37%
|Boeing Co.
|183,78
|1,02%
|Goldman Sachs
|704,20
|0,77%
|Honeywell
|200,75
|0,30%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|222,50
|0,38%
|Johnson & Johnson
|206,45
|-0,07%
|NVIDIA Corp.
|159,18
|0,98%
|Salesforce
|169,84
|0,45%
|UnitedHealth Inc.
|248,85
|0,22%
|Verizon Inc.
|43,70
|-0,05%
|Walt Disney
|87,02
|0,09%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46 993,26
|0,10%
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