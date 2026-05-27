Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,37 Prozent auf 50 647,13 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,502 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,445 Prozent auf 50 686,15 Punkte an der Kurstafel, nach 50 461,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 830,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 487,16 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,077 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Stand von 49 167,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 977,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 343,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,68 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 830,41 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 3,22 Prozent auf 147,57 USD), Home Depot (+ 2,61 Prozent auf 273,65 EUR), IBM (+ 2,13 Prozent auf 256,02 USD), Nike (+ 2,00 Prozent auf 45,84 USD) und Coca-Cola (+ 1,93 Prozent auf 82,01 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-3,04 Prozent auf 297,43 USD), NVIDIA (-1,19 Prozent auf 212,31 USD), Travelers (-1,09 Prozent auf 301,53 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 411,89 USD) und Chevron (-0,89 Prozent auf 183,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 253 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,474 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,82 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at