Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags

Um 20:02 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,66 Prozent auf 49 265,61 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,632 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,970 Prozent fester bei 49 416,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 941,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 318,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 009,11 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 46 504,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 908,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 218,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,83 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,99 Prozent auf 900,95 USD), Apple (+ 2,19 Prozent auf 282,90 USD), Cisco (+ 1,82 Prozent auf 94,32 USD), Goldman Sachs (+ 1,69 Prozent auf 918,53 USD) und Boeing (+ 1,41 Prozent auf 224,43 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2,11 Prozent auf 362,92 USD), Visa (-1,93 Prozent auf 320,55 USD), American Express (-1,22 Prozent auf 315,33 USD), Home Depot (-0,79 Prozent auf 268,85 EUR) und Microsoft (-0,75 Prozent auf 410,50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11 140 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,93 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at