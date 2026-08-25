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NYSE-Handel im Fokus 25.08.2026 22:35:03

Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende

Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,30 Prozent fester bei 53 577,40 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,406 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,291 Prozent auf 53 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 53 417,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 386,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 675,32 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 947,25 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45 282,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,74 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,84 Prozent auf 156,45 USD), NVIDIA (+ 2,19 Prozent auf 213,05 USD), Goldman Sachs (+ 2,18 Prozent auf 1 058,88 USD), IBM (+ 1,36 Prozent auf 234,19 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,07 Prozent auf 350,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-3,12 Prozent auf 39,48 USD), McDonalds (-1,63 Prozent auf 268,10 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 205,69 USD), Chevron (-1,58 Prozent auf 199,89 USD) und Walmart (-1,04 Prozent auf 105,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 27 185 525 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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