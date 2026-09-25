3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NYSE-Handel im Blick 25.09.2026 18:01:31

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,55 Prozent fester bei 51 632,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51 415,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 51 638,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 339,24 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,585 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 577,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones 51 920,62 Punkte auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 45 947,32 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 3,13 Prozent auf 513,50 USD), Caterpillar (+ 0,82 Prozent auf 811,87 USD), Amgen (+ 0,77 Prozent auf 409,18 USD), Apple (+ 0,71 Prozent auf 338,29 USD) und 3M (+ 0,68 Prozent auf 168,66 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-1,65 Prozent auf 234,30 USD), Walt Disney (-0,95 Prozent auf 104,56 USD), Nike (-0,85 Prozent auf 35,69 USD), Visa (-0,55 Prozent auf 365,95 USD) und NVIDIA (-0,53 Prozent auf 223,40 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 141 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 149,55 1,73% 3M Co.
Amgen Inc. 359,85 0,78% Amgen Inc.
Apple Inc. 297,95 0,88% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 717,00 1,36% Caterpillar Inc.
Microsoft Corp. 454,30 3,86% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,59 0,00% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,54 0,00% NVIDIA Corp.
Salesforce 206,20 -1,74% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 317,30 -0,35% Travelers Inc (Travelers Companies)
Visa Inc. 322,00 -0,31% Visa Inc.
Walt Disney 92,47 -0,24% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 779,52 0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen