Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,55 Prozent fester bei 51 632,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,128 Prozent stärker bei 51 415,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 51 638,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 339,24 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,585 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 577,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones 51 920,62 Punkte auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 45 947,32 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 3,13 Prozent auf 513,50 USD), Caterpillar (+ 0,82 Prozent auf 811,87 USD), Amgen (+ 0,77 Prozent auf 409,18 USD), Apple (+ 0,71 Prozent auf 338,29 USD) und 3M (+ 0,68 Prozent auf 168,66 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-1,65 Prozent auf 234,30 USD), Walt Disney (-0,95 Prozent auf 104,56 USD), Nike (-0,85 Prozent auf 35,69 USD), Visa (-0,55 Prozent auf 365,95 USD) und NVIDIA (-0,53 Prozent auf 223,40 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 141 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at