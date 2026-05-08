Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 49 609,16 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 19,897 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,817 Prozent auf 50 002,39 Punkte an der Kurstafel, nach 49 596,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 486,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 830,70 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,390 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 08.04.2026, mit 47 909,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der Dow Jones auf 50 115,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41 368,45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,54 Prozent nach oben. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 4,79 Prozent auf 96,57 USD), UnitedHealth (+ 2,77 Prozent auf 379,98 USD), Boeing (+ 2,74 Prozent auf 237,36 USD), Apple (+ 2,05 Prozent auf 293,32 USD) und NVIDIA (+ 1,75 Prozent auf 215,20 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil McDonalds (-2,80 Prozent auf 275,75 USD), Salesforce (-2,43 Prozent auf 181,82 USD), Honeywell (-1,37 Prozent auf 213,12 USD), JPMorgan Chase (-1,36 Prozent auf 302,10 USD) und Microsoft (-1,34 Prozent auf 415,12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 36 384 414 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,51 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at