Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,02 Prozent aufwärts auf 49 661,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,612 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,79 Prozent leichter bei 48 762,93 Punkten, nach 49 652,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 988,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 567,04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 46 565,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 892,47 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, einen Stand von 40 752,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,64 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 3,99 Prozent auf 282,17 USD), Salesforce (+ 3,81 Prozent auf 183,25 USD), Merck (+ 3,07) Prozent auf 112,53 USD), Microsoft (+ 1,67 Prozent auf 414,60 USD) und Amazon (+ 1,54 Prozent auf 269,13 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amgen (-5,59 Prozent auf 326,88 USD), 3M (-1,59 Prozent auf 144,19 USD), McDonalds (-1,53 Prozent auf 289,10 USD), Chevron (-1,38 Prozent auf 190,64 USD) und Sherwin-Williams (-0,94 Prozent auf 318,59 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 472 588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at