Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 12.10.2026 22:34:19

Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Mit dem Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsende stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,38 Prozent auf 51 850,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,767 Prozent schwächer bei 51 258,95 Punkten in den Montagshandel, nach 51 654,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 51 928,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 718,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52 573,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 637,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 479,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,09 Prozent auf 233,92 USD), Coca-Cola (+ 1,98 Prozent auf 89,79 USD), Nike (+ 1,84 Prozent auf 35,35 USD), Walmart (+ 1,55 Prozent auf 113,08 USD) und Chevron (+ 1,42 Prozent auf 215,00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Cisco (-2,58 Prozent auf 115,34 USD), NVIDIA (-1,29 Prozent auf 226,32 USD), Amazon (-1,11 Prozent auf 259,53 USD), Boeing (-0,46 Prozent auf 189,50 USD) und UnitedHealth (-0,21 Prozent auf 378,52 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 671 030 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu UnitedHealth Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 232,60 -0,75% Amazon
Boeing Co. 169,84 -0,04% Boeing Co.
Chevron Corp. 192,68 1,97% Chevron Corp.
Cisco Inc. 103,28 -2,25% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 80,35 2,11% Coca-Cola Co.
Nike Inc. 31,63 2,00% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 203,20 -0,85% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 137,10 1,59% Procter & Gamble Co.
Salesforce 209,35 2,27% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 332,90 1,25% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 338,60 0,24% UnitedHealth Inc.
Walmart 101,22 1,82% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 850,55 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Anleihenfront: ATX letztlich im Plus -- DAX geht stärker in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich --Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. An den US-Börsen waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen