Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Montagshandel.

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,59 Prozent nach oben auf 52 182,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,714 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,139 Prozent auf 51 803,77 Punkte an der Kurstafel, nach 51 876,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 949,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52 311,63 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 032,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 166,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 43 819,27 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,85 Prozent nach oben. 52 655,66 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 4,96 Prozent auf 351,28 USD), Caterpillar (+ 3,58 Prozent auf 1 033,19 USD), Cisco (+ 3,45 Prozent auf 117,70 USD), Amazon (+ 3,20 Prozent auf 240,14 USD) und IBM (+ 2,35 Prozent auf 278,00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-1,89 Prozent auf 419,82 USD), Chevron (-1,51 Prozent auf 168,47 USD), Microsoft (-1,18 Prozent auf 368,57 USD), Boeing (-1,18 Prozent auf 214,69 USD) und 3M (-0,96 Prozent auf 162,43 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38 881 360 Aktien gehandelt. Mit 4,083 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at