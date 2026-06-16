Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Der Dow Jones notierte am zweiten Tag der Woche im Plus.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 51 999,67 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,828 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,593 Prozent auf 51 364,55 Punkte an der Kurstafel, nach 51 671,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 51 712,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 190,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 49 526,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wurde der Dow Jones auf 46 946,41 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 42 515,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,48 Prozent nach oben. Bei 52 190,29 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 3,68 Prozent auf 331,14 USD), Visa (+ 2,87 Prozent auf 333,12 USD), 3M (+ 2,15 Prozent auf 161,63 USD), American Express (+ 1,60 Prozent auf 340,74 USD) und Procter Gamble (+ 1,35 Prozent auf 152,49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,37 Prozent auf 207,41 USD), Salesforce (-1,73 Prozent auf 161,71 USD), Microsoft (-1,48 Prozent auf 393,83 USD), UnitedHealth (-0,82 Prozent auf 407,65 USD) und Coca-Cola (-0,78 Prozent auf 80,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 804 271 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,286 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at