Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 50 328,15 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,646 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,243 Prozent höher bei 50 243,15 Punkten in den Handel, nach 50 121,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50 447,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50 170,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,560 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 590,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 254,82 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Stand von 44 368,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 2,43 Prozent auf 131,90 USD), Home Depot (+ 2,22 Prozent auf 334,00 EUR), Sherwin-Williams (+ 2,02 Prozent auf 374,39 USD), Goldman Sachs (+ 2,00 Prozent auf 963,49 USD) und Boeing (+ 1,83 Prozent auf 240,59 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-8,66 Prozent auf 78,13 USD), IBM (-2,49 Prozent auf 266,01 USD), Walt Disney (-1,60 Prozent auf 106,39 USD), Apple (-1,36 Prozent auf 271,76 USD) und Amazon (-1,06 Prozent auf 201,91 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 621 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at